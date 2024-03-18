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Спорт

Новый спорткомплекс построят в Нижнем Новгороде за 670 млн рублей

28 марта 2024 10:36  [3] Спорт

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство региона заключило концессионное соглашение о строительстве спорткомплекса в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Спорткомплекс построят на улице Карла Маркса около ФОКа "Мещерский". Он будет включать в себя четыре баскетбольные площадки, два зала для единоборств, тренажерный зал и медцентр.

Концессионером выступает ООО "Плейс".

"Сегодня команды баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород" – основная, молодежная и юниорская – тренируются на базе сразу нескольких спортивных объектов, которые довольно сильно загружены. Создание нового комплекса поможет объединить игроков системы БК "Пари НН" на одной площадке", - подчеркнул замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Президент баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород" и инициатор проекта Сергей Панов добавил, что на базе спорткомплекса будут работать детские секции по баскетболу, волейболу, единоборствам и художественной гимнастике.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 667 млн рублей. Спорткомплекс планируется построить к 2026 году.

Напомним, компания-концессионер намерена вложить в строительство баскетбольного центра в Нижнем Новгороде 375 млн рублей.

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Теги:
Баскетбол Строительство
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