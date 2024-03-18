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Общество

Нижегородские МФЦ помогут пенсионерам освоить компьютерную грамотность

28 марта 2024 11:49  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

МФЦ Нижегородской области и региональное отделение "Союза пенсионеров России" объединят усилия при обучении старшего поколения компьютерной грамотности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Первый семинар в МФЦ для пенсионеров прошел в конце марта в рамках проекта "Эстафета поколений", цель которого - сделать для людей старшего поколения доступными удобства, предоставляемые современными смартфонами и интернет-ресурсами. 

Напомним, что сотрудники МФЦ Нижегородской области также проводят обучающие занятия для нижегородцев в рамках проекта "Доступно, открыто, понятно"

На встречу, которая прошла в Доме народного единства, пригласили пенсионеров из Ардатовского, Балахнинского и Кстовского муниципальных округов. Все они прошли курсы по работе со смартфоном.

Участникам мероприятия рассказали как защитить свои личные данные, о способах смены паролей и очистки смартфона от ненужной информации. Всем, кто прошел обучение в рамках проекта "Эстафета поколений", вручили дипломы.

Как отметила заместитель председателя НРО Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" Татьяна Богданова, людям старшего поколения необходимы знания о преимуществах интернет-сервисов, о портале государственных услуг. Знания позволят им не потеряться в новых реалиях и сэкономить время и силы.

Напомним, что обучение основам компьютерной грамотности соответствует целям национального проекта "Цифровая экономика"», который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.

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Теги:
МФЦ Пенсионеры
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