Россия стала самой читающей страной в мире после Китая Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Россия на сегодняшний день по количеству времени, которое граждане тратят на чтение, занимает второе место в мире. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с работниками культуры Тверской области.

"Российские граждане начинают читать больше. Согласно исследованию международных организаций, сегодня Россия по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение, занимает второе место в мире", — цитирует слова Путина телеканал "360".

Глава государства отметил, что на первом месте оказался Китай, а третье — у Испании.

В России надо заниматься популяризацией чтения и развивать интерес к литературе, добавил президент. Также он указал на необходимость развития библиотек, особенно в отдалённых населенных пунктах.

Напомним, что чемпионат по чтению вслух среди учащихся средних и средне-специальных учебных заведений "Страница 24" начался в Нижнем Новгороде. Как сообщают организаторы, мероприятие проводится с целью развития и популяризации культуры чтения среди школьников, учащихся колледжей и техникумов. Подать заявки на участие можно до 30 марта.