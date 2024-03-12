Аэропорт Нижнего Новгорода разместил в терминале "библиотеку" Общество

Фото: пресс-служба аэропорта Нижнего Новгорода

В Международном аэропорту Нижнего Новгорода им. Чкалова в рамках реализации национального проекта “Культура” при участии Российской государственной библиотеки установлены информационные стенды.

“Библиотека” разместилась на втором этаже пассажирского терминала в общем зале ожидания вылетов. Экспозиция рассказывает о трех просветительских направлениях: создании в регионах модульных библиотек в рамках нацпроекта “Культура", о развитии креативных индустрий благодаря проекту “Гений места”, а также о мобильном приложении для чтения “НЭБ Свет”.

Сообщается, что пассажиры и гости аэропорта могут выбрать и скачать книгу с помощью QR-кода, а ее чтение будет доступно даже без интернет-соединения.

Как сообщает пресс-служба аэропорта “Стригино”, воплощение проекта приурочили к объявлению Нижнего Новгорода “Культурной столицей” в 2024 году.

Ранее сообщалось, что новый международный авиарейс открывается из Нижнего Новгорода.

Также сообщалось, что в марте открылись прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Оренбург в марте.