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Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода разместил в терминале "библиотеку"

13 марта 2024 10:29  [24] Общество

Фото: пресс-служба аэропорта Нижнего Новгорода

В Международном аэропорту Нижнего Новгорода им. Чкалова в рамках реализации национального проекта “Культура” при участии Российской государственной библиотеки установлены информационные стенды.

“Библиотека” разместилась на втором этаже пассажирского терминала в общем зале ожидания вылетов. Экспозиция рассказывает о трех просветительских направлениях: создании в регионах модульных библиотек в рамках нацпроекта “Культура", о развитии креативных индустрий благодаря проекту “Гений места”, а также о мобильном приложении для чтения “НЭБ Свет”.

Сообщается, что пассажиры и гости аэропорта могут выбрать и скачать книгу с помощью QR-кода, а ее чтение будет доступно даже без интернет-соединения.

Как сообщает пресс-служба аэропорта “Стригино”, воплощение проекта приурочили к объявлению Нижнего Новгорода “Культурной столицей” в 2024 году.

Ранее сообщалось, что новый международный авиарейс открывается из Нижнего Новгорода.

Также сообщалось, что в марте открылись прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Оренбург в марте.

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Теги:
Аэропорт Нацпроект
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