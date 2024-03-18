Трамвай №5 планируется запустить в Нижнем Новгороде до конца июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трамвай №5 планируется запустить в Нижнем Новгороде до конца июня 2024 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Экологические проекты".

Участок трамвайных путей от улицы Нартова до площади Лядова планируется открыть после реконструкции во втором квартале 2024 года. В настоящее время работы по замене трамвайных путей ведутся на перекрестке улиц Нартова и Бекетова.

Напомним, в начале марта 2024 года завершилась реконструкция трамвайных путей на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что трамвай №19 возобновил работу в конце декабря 2023 года, а движение трамваев планировалось открыть на участке от улицы Нартова до площади Лядова в Нижнем Новгороде весной 2024 года.