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Общество

Трамвай №5 планируется запустить в Нижнем Новгороде до конца июня

27 марта 2024 17:24  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трамвай №5 планируется запустить в Нижнем Новгороде до конца июня 2024 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Экологические проекты".

Участок трамвайных путей от улицы Нартова до площади Лядова планируется открыть после реконструкции во втором квартале 2024 года. В настоящее время работы по замене трамвайных путей ведутся на перекрестке улиц Нартова и Бекетова.

Напомним, в начале марта 2024 года завершилась реконструкция трамвайных путей на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что трамвай №19 возобновил работу в конце декабря 2023 года, а движение трамваев планировалось открыть на участке от улицы Нартова до площади Лядова в Нижнем Новгороде весной 2024 года.

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Теги:
Строительство Трамвай
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