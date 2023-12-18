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Общество

Трамвай №19 возобновил работу в Нижнем Новгороде

25 декабря 2023 11:15  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трамвай №19 возобновил работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, трамвай курсирует по маршруту "Трамвайное депо №1 – Мыза". В связи с реконструкцией путей с марта он ходил по измененной схеме "Трамвайное депо №1 – улица Маслякова".

В часы пик на линии работало 8 вагонов с интервалом 10 минут.

Также с сегодняшнего дня прекращена работа автобусного маршрута А-42, который был введен на время закрытия трамвайного маршрута №19.

Напомним, на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в течение 5 лет будет выделено 50 млрд рублей. Запланировано реконструировать 149 км трамвайных путей. Также будут обновлены 3 депо, построено и модернизировано 15 тяговых подстанций.

На данный момент выполнено уже около 24 км одиночного пути нового трамвайного полотна.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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