АТОР: Российские туристы уже с зимы активно бронируют путёвки на лето-2024 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Зимой спрос на морские курорты среди россиян подскочил на 40-60% по сравнению с показателями 2023 года. Сейчас туристы активно бронируют места в Анапе и Сочи. Об этом телеканалу "360" сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

"Действительно, рост спроса был сезонным. В январе — на уровне 50-60%, в марте — на 20%, а прогноз на апрель — 10%. Сейчас спрос снижается, в целом по году ожидаем обычный прирост в районе 5-10%", — рассказал он.

Руководитель АТОР уточнил, что как такового бума нет, а спрос объяснил желанием туристов заранее подготовиться к курортному сезону до возможного подорожания путевок.

"У нас две версии: либо туристы опасаются роста цен и текущие цены им кажутся приемлемыми, либо боятся, что к лету мест не будет. В туризме нет такой ситуации, когда заявленная в январе цена держится весь год. У нас динамическое ценообразование", — добавил Ромашкин.

По его словам, прошлым летом многие даже не смогли забронировать места на популярных курортах, например, в Дагестане, Кисловодске.

"Поэтому туристы думают, что к июню-июлю уже все распродадут", — подытожил эксперт.