"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 марта 2024 10:52  [48] Нижний Новгород и Сочи стали партнерами в туристической сфере
22 марта 2024 10:22  [85] "Царь-бомбу" ФАБ-3000 начали производить в Нижегородской области
22 марта 2024 10:03  [87] Сводный план тушения лесных пожаров согласовали в Нижегородской области
22 марта 2024 09:44  [124] Почти 150 километров трамвайных путей обновят в Нижнем Новгороде
22 марта 2024 09:30  [106] Муниципальные акции "Нижегородских канатных дорог" перейдут в госсобственность
21 марта 2024 19:22  [286] Юные нижегородцы смогут принять участие в двух православных конкурсах
21 марта 2024 19:15  [272] Весенняя охота на медведя открылась в Нижегородской области 21 марта
21 марта 2024 18:54  [272] Cтенд Нижегородской области на выставке "Россия" посетили 500 тысяч человек
21 марта 2024 18:19  [267] Новые лифты установят в этом году в домах восьми муниципалитетах Нижегородской области
21 марта 2024 18:02  [269] "Россия" увеличит количество ежедневных рейсов между Москвой и Нижним Новгородом
Общество

Нижний Новгород и Сочи стали партнерами в туристической сфере

22 марта 2024 10:52  [48] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Представители Нижнего Новгорода и Сочи подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма на 30-й Международной выставке туризма и гостеприимства MITT в Москве. Об этом сообщает департамент развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

По словам директора департамента Александра Симагина, стороны пришли к соглашению о взаимном размещении рекламы туристических и иных возможностей муниципальных образований на городских рекламных площадях.

Стенд Нижегородской области на выставке включал в себя зону "Нижний Новгород – столица современных технологий", где посетителям предлагали погрузиться в виртуальную реальность и совершить экскурсию по столице Приволжья. Кроме того, на стенде был размещен путеводитель по Нижнему Новгороду, где указаны новые туристические локации и обновленные турмаршруты.

Также в рамках выставки прошли переговоры с партнерами из других городов РФ и ближнего зарубежья. В частности, с представителями туротрасли Республики Абхазия и Республики Беларусь были подписаны договора о развитии сотрудничества.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Нижний Новгород и Бухара (Узбекистан) стали городами-побратимами. Как отметил глава города Юрий Шалабаев, сотрудничество городов развивается не только в туристическом направлении, но и в образовательном. Например, проводятся школьные обмены. Планируется проведение международного спортивного турнира, форума "Города-побратимы и партнёры" и фестиваля народных художественных промыслов "Секреты мастеров" и многое другое.
 
СПРАВКА

В 2024 году в выставке MITT приняли участие 57 субъектов РФ и свыше 20 зарубежных стран. Нижегородскую область представляли более 80 человек: ведущие и новые туроператоры, представители коллективных средств размещения, учреждений культуры и муниципалитетов. Стенд Нижегородской области включал в себя пять тематических зон: "Народные художественные промыслы", "Нижний Новгород – столица современных технологий", "Архитектурное наследие", "Столица закатов" и "Зона встречи двух рек "Стрелка".

Ранее сообщалось, что туристический центр Нижнего Новгорода откроют в китайском Хэфэе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сотрудничество Туризм
Поделиться:
Новости по теме
09 ноября 2023 17:21  [897] Туристический центр Нижнего Новгорода откроют в китайском Хэфэе
08 ноября 2023 12:58  [1149] Нижегородская область будет сотрудничать с двумя провинциями Китая
25 мая 2023 13:19  [854] Нижний Новгород и Бухара будут развивать сотрудничество в сфере туризма
26 апреля 2022 17:12  [1204] Узбекистанская Бухара и Нижний Новгород стали городами-побратимами
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph