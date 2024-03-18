Нижний Новгород и Сочи стали партнерами в туристической сфере Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Представители Нижнего Новгорода и Сочи подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма на 30-й Международной выставке туризма и гостеприимства MITT в Москве. Об этом сообщает департамент развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

По словам директора департамента Александра Симагина, стороны пришли к соглашению о взаимном размещении рекламы туристических и иных возможностей муниципальных образований на городских рекламных площадях.

Стенд Нижегородской области на выставке включал в себя зону "Нижний Новгород – столица современных технологий", где посетителям предлагали погрузиться в виртуальную реальность и совершить экскурсию по столице Приволжья. Кроме того, на стенде был размещен путеводитель по Нижнему Новгороду, где указаны новые туристические локации и обновленные турмаршруты.

Также в рамках выставки прошли переговоры с партнерами из других городов РФ и ближнего зарубежья. В частности, с представителями туротрасли Республики Абхазия и Республики Беларусь были подписаны договора о развитии сотрудничества.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Нижний Новгород и Бухара (Узбекистан) стали городами-побратимами. Как отметил глава города Юрий Шалабаев, сотрудничество городов развивается не только в туристическом направлении, но и в образовательном. Например, проводятся школьные обмены. Планируется проведение международного спортивного турнира, форума "Города-побратимы и партнёры" и фестиваля народных художественных промыслов "Секреты мастеров" и многое другое.



СПРАВКА

В 2024 году в выставке MITT приняли участие 57 субъектов РФ и свыше 20 зарубежных стран. Нижегородскую область представляли более 80 человек: ведущие и новые туроператоры, представители коллективных средств размещения, учреждений культуры и муниципалитетов. Стенд Нижегородской области включал в себя пять тематических зон: "Народные художественные промыслы", "Нижний Новгород – столица современных технологий", "Архитектурное наследие", "Столица закатов" и "Зона встречи двух рек "Стрелка".

Ранее сообщалось, что туристический центр Нижнего Новгорода откроют в китайском Хэфэе.