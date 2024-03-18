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Общество

Нижегородские школьники будут решать проблемы производства на фестивале "ПрофПогружение"

28 марта 2024 18:03  [71] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские школьники в возрасте от 11 до 17 лет будут решать реальные проблемы производства на кейс-турнире Всероссийского фестиваля "ПрофПогружение".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, чтобы принять участие в фестивале, необходимо пройти процедуру регистрации до 23 апреля.

Организаторами кейс-турнира и фестиваля являются министерство образования и науки Нижегородской области и Центр молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум". В качестве партнеров проекта выступают промышленные предприятия Нижнего Новгорода и других муниципалитетов области.

Главная задача кейс-турниров - это знакомство детей с особенностями функционирования предприятий реального сектора экономики, развитие у детей творческих и инженерно-технических способностей. Принять участие в состязаниях можно как индивидуально, так и в составе команды до трех человек.

По данным минобрнауки региона, кейс-турнир проводится в дистанционном формате и включает в себя несколько этапов. На первом этапе участникам необходимо зарегистрироваться и представить свои конкурсные работы. Затем экспертное жюри с 24 апреля до 20 мая будет рассматривать и оценивать работы. Результаты турнира опубликуют 21 мая на официальном сайте фестиваля "ПрофПогружение".

Школьникам в возрасте 11-13 лет предлагается решить четыре кейса: "Переработка пластиковых отходов", "Создание летательного аппарата будущего", "Сувенирная продукция из обрезков фанеры" и "Улучшение коммуникаций в коллективе". Подросткам в возрасте от 14 до 17 лет предлагают проявить свои навыки и компетенции по девяти направлениям. Подробная информация о кейсах и условиях турнира доступна по ссылке.

В этом году кейс-турнир проходит уже во второй раз. В прошлом году в конкурсе принимали участие около 700 человек из 13 регионов России. Команда нижегородцев одержала победу в кейсе от ПАО "Завод "Красное Сормово".

Напомним, что Центр молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум" ведет свою деятельность в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

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Теги:
Нацпроект Образование Производство
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