Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 марта 2024 09:37  [48] Размер социальных пенсий в Нижегородской области вырастет на 7,5% с 1 апреля
29 марта 2024 09:21  [64] Электричество частично отключат в семи районах Нижнего Новгорода 29 марта
29 марта 2024 09:00  [76] Тимофей Ермаков: "Награждение наших пацанов — это самое малое, что мы можем для них сделать"
28 марта 2024 18:55  [290] Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с ОАО "РЖД"
28 марта 2024 18:43  [223] Евгений Люлин: "Все значимые законы всегда должны приниматься совместно с жителями региона"
28 марта 2024 18:36  [269] Нижегородское правительство и "Росатом" развернули цифровую платформу "Умный регион" во всех муниципалитетах
28 марта 2024 18:24  [264] Франц Клинцевич: "Важно, что такой проект — премия "СВОИМ" — реализуется при полной поддержке губернатора Глеба Никитина"
28 марта 2024 18:03  [264] Нижегородские школьники будут решать проблемы производства на фестивале "ПрофПогружение"
28 марта 2024 17:46  [269] Фейковое сообщение о введение военного положения в стране распространили в соцсетях
28 марта 2024 17:38  [324] Глеб Никитин и Сергей Дорофеевский заложили первый камень для строительства "Кванториума"
Общество

Тимофей Ермаков: "Награждение наших пацанов — это самое малое, что мы можем для них сделать"

29 марта 2024 09:00  [76] Общество

Национальная премия "СВОИМ" 29 марта стартует из Нижнего Новгорода по городам России. Одним из участников станет журналист, режиссер-документалист Тимофей Ермаков. Его главная цель - увековечить подвиг героев. 

"Награждение наших пацанов — это самое малое, что мы можем для них сделать. Каждый из них достоин намного большего – жить героем в истории нашей страны. Я знаю, насколько важно ребятам на передовой знать, что дома их ценят и чтут их подвиг. А награда – это отличное тому подтверждение. 

Я знаю, как иногда досадно парням, что их усилия остаются без должной оценки. Про множество героических фактов командование просто оказывается не в курсе: кто-то не доложил, не сообщил вовремя, а сам боец по скромности своей не решается самостоятельно продавливать свою награду", - прокомментировал Тимофей Ермаков.  

Основная цель фонда – создать все условия для увековечивания подвига наших воинов. И чтобы, как говорится, никто не ушел обиженным. Важно помнить, что мы, гражданские, перед ними в неоткупном долгу. Поэтому мы должны делать всё возможное, чтобы наши парни знали, как мы им благодарны", - подчеркнул военкор.

Напомним, церемония награждения лауреатов премии в столице Приволжского федерального округа откроет большой патриотический тур, который организуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Тур продлится год, на протяжении которого торжественные церемонии награждения лауреатов премии пройдут также в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске Магнитогорске, Сургуте, Нижнем Тагиле, Кургане, Ханты-Мансийске, Когалыме, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Калининграде, Ставрополе, Сочи. В планах - более 40 городов в большинстве федеральных округов страны.

Лауреаты премии - не только военные, но и герои гражданских профессий – врачи, представители волонтерских групп и гуманитарных организаций, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты и многие другие, кто помогает фронту. Всем лауреатам в ходе торжественных церемоний вручаются денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Обладателей премии планируют объявить в 15 номинациях: "За боевой подвиг", "За уничтожение вражеской техники", "Комбат-батяня", "Воин-интернационалист", "Фронтовой трофей", "За волю к жизни", "За спасение жизни солдата, лучшему полевому врачу", "Полевой медбрат и медсестра", "За гражданскую позицию", "Военный капеллан", "Военный корреспондент", "Фронтовой волонтер", "Прифронтовой волонтер", "Фронтовой артист", "Фронтовой поэт".

Напомним также, что почетными гостями церемонии вручения премии "СВОИМ" станут известные пранк-журналисты Вован и Лексус- Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

Трансляция национальной премии "СВОИМ" планируется на телеканалах "Волга" (общедоступный региональный телеканал, 21 кнопка во всех кабельных операторах Нижегородской области, на сайте телеканала) и "Волга 24" (на 812 кнопке спутниковой платформе "Триколор", в сети кабельных операторов: 25 кнопка в Ростелеком, 32 кнопка Дом.ру), а также на сайте ИА "Время Н" и в социальных сетях холдинга ВКонтакте: Волга, ННТВ, Волга 24.

Узнать все о премии, ее лауреатах и номинациях можно на сайте fondsvoim.ru.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Патриотизм Премия СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph