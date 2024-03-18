Тимофей Ермаков: "Награждение наших пацанов — это самое малое, что мы можем для них сделать" Общество

Национальная премия "СВОИМ" 29 марта стартует из Нижнего Новгорода по городам России. Одним из участников станет журналист, режиссер-документалист Тимофей Ермаков. Его главная цель - увековечить подвиг героев.

"Награждение наших пацанов — это самое малое, что мы можем для них сделать. Каждый из них достоин намного большего – жить героем в истории нашей страны. Я знаю, насколько важно ребятам на передовой знать, что дома их ценят и чтут их подвиг. А награда – это отличное тому подтверждение.

Я знаю, как иногда досадно парням, что их усилия остаются без должной оценки. Про множество героических фактов командование просто оказывается не в курсе: кто-то не доложил, не сообщил вовремя, а сам боец по скромности своей не решается самостоятельно продавливать свою награду", - прокомментировал Тимофей Ермаков.

Основная цель фонда – создать все условия для увековечивания подвига наших воинов. И чтобы, как говорится, никто не ушел обиженным. Важно помнить, что мы, гражданские, перед ними в неоткупном долгу. Поэтому мы должны делать всё возможное, чтобы наши парни знали, как мы им благодарны", - подчеркнул военкор.

Напомним, церемония награждения лауреатов премии в столице Приволжского федерального округа откроет большой патриотический тур, который организуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Тур продлится год, на протяжении которого торжественные церемонии награждения лауреатов премии пройдут также в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске Магнитогорске, Сургуте, Нижнем Тагиле, Кургане, Ханты-Мансийске, Когалыме, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Калининграде, Ставрополе, Сочи. В планах - более 40 городов в большинстве федеральных округов страны. Лауреаты премии - не только военные, но и герои гражданских профессий – врачи, представители волонтерских групп и гуманитарных организаций, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты и многие другие, кто помогает фронту. Всем лауреатам в ходе торжественных церемоний вручаются денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Обладателей премии планируют объявить в 15 номинациях: "За боевой подвиг", "За уничтожение вражеской техники", "Комбат-батяня", "Воин-интернационалист", "Фронтовой трофей", "За волю к жизни", "За спасение жизни солдата, лучшему полевому врачу", "Полевой медбрат и медсестра", "За гражданскую позицию", "Военный капеллан", "Военный корреспондент", "Фронтовой волонтер", "Прифронтовой волонтер", "Фронтовой артист", "Фронтовой поэт".

Напомним также, что почетными гостями церемонии вручения премии "СВОИМ" станут известные пранк-журналисты Вован и Лексус- Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

Трансляция национальной премии "СВОИМ" планируется на телеканалах "Волга" (общедоступный региональный телеканал, 21 кнопка во всех кабельных операторах Нижегородской области, на сайте телеканала) и "Волга 24" (на 812 кнопке спутниковой платформе "Триколор", в сети кабельных операторов: 25 кнопка в Ростелеком, 32 кнопка Дом.ру), а также на сайте ИА "Время Н" и в социальных сетях холдинга ВКонтакте: Волга, ННТВ, Волга 24.

Узнать все о премии, ее лауреатах и номинациях можно на сайте fondsvoim.ru.