Порядка 260 кг наркотиков изъято из оборота в Нижегородской области в 2023 году Происшествия

генерал-майор полиции Вадим Ятайкин Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники органов внутренних дел в 2023 году изъяли из незаконного оборота в Нижегородской области порядка 260 кг запрещённых веществ, что в 4 раза больше показателей 2022 года. Об этом стало известно из доклада заместителя начальника регионального ГУ МВД Вадима Ятайкина, представленного депутатам ЗСНО.

По итогам прошлого года на 5% больше пресечено фактов оборота запрещенных веществ, на 13% - фактов сбыта наркотиков.

Кроме того, выявлено шесть мест незаконного производства наркотических средств.

Что касается нелегального алкоголя, то за 2023 год из незаконного оборота изъято почти 58,7 тонн такой продукции.

Вадим Ятайкин рассказал депутатам, что в феврале 2024 года было завершено следствие по уголовному делу в отношении 12 участников группы лиц, незаконно поставлявших спиртное в торговые точки региона. Они организовали масштабное подпольное производство в Дзержинске. Доказательная база вошла в 43 тома.

Напомним, что первый этап Общероссийской акции "Призывник", которая направлена на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, пройдёт с 1 апреля по 15 июля 2024 года.