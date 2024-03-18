Более 5 тысяч литров алкосуррогата изъято из продажи в Нижнем Новгороде Происшествия

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Более 23,5 тысяч литров спиртосодержащей продукции изъяли из незаконного оборота в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, продукцию собирались реализовывать через 21 круглосуточный бар.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области получили информацию об использовании ряда формально- легитимных организаций для сопровождения деятельности круглосуточных торговых точек, реализующих немаркированный суррогат. Во время проверки оперативники установили, что на территории Нижнего Новгорода организовано подпольное нелегальное производство алкогольной продукции, а также торговая сеть, которая работала 24/7, где собирались продавать самопал.

Предположительно незаконный бизнес организовал мужчина 1980 года рождения. Он подобрал сообщников, один из которых занимался оформлением формально-легитимных организаций. Еще трое — закупали сырьё и изготавливали из этилового спирта алкоголь, а остальные члены группы занимались хранением и реализацией продукции. Всего в группу входило почти 10 человек.

Сотрудники полиции вместе с Росгвардией одновременно провели более 50 обысков в местах проживания, в транспортных средствах и хранилищах, которые использовали участники группы. В результате из незаконного оборота изъяли более 5 тысяч литров готового алкоголя, разлитого в немаркированные бутылки, а также свыше 18 тысяч литров спиртового сырья. Вся продукция направлена на исследования и экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Также сотрудники полиции установили, что в отношении фиктивных юридических лиц, от имени которых работали круглосуточные торговые точки, реализовывавшие произведённый алкоголь, сотрудниками ОВД с 2021 года было составлено более 320 протоколов об административных правонарушениях по статьям "нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и "обман потребителей".

Напомним, 14 февраля Владимир Путин подписал закон о борьбе с "разливайками". Закон даёт полномочия региональным властям вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя, в частности, в общепите в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Ранее сообщалось, что нижегородскую ОПГ будут судить за нелегальное производство алкоголя.

Также сообщалось, что подпольное производство алкоголя обнаружили и в Нижнем Новгороде - на территории одного из СНТ.