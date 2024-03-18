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Общество

Памятки по проезду в общественном транспорте получат школьники в Нижнем Новгороде

29 марта 2024 12:14  [3] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Школы Нижнего Новгорода в апреле получат памятки для несовершеннолетних пассажиров общественного транспорта и их родителей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, решение о необходимости данной памятки приняли Центр развития транспортных систем, "Нижегородпассажиравтотранс", ООО "Ситикард" и представители родительских комитетов на заседания штаба по работе общественного транспорта нижегородской агломерации.

Памятка содержит информацию о правилах поведения во время поездок, как вести себя при возникновении конфликтных ситуаций. Кроме того, в памятке размещен телефон колл-центра пассажирских перевозок, куда можно позвонить прямо из салона, если вдруг несовершеннолетнего попытаются высадить.

Как отметил заместитель директора Центра развития транспортных систем Дмитрий Рябушев, в случае если в колл-центр поступит звонок от несовершеннолетнего, которого хотят высадить, можно будет передать трубку водителю или кондуктору, с которым свяжутся сотрудники колл-центра. При необходимости к делу оперативно подключатся руководители пассажирских компаний.

Подобный алгоритм действий поддержали перевозчики.

"Вмешиваться будем сразу. Главное – решить проблему на месте, не допуская появления жалоб как со стороны детей, так и их родителей. Это в наших интересах», – говорит директор ООО "Мещеряков и Компания" Владимир Панкратов.

Кроме того, в памятке особое внимание уделено ответственности родителей за неоплату проезда несовершеннолетними, которые следуют без сопровождения взрослых.

Во время заседания также затронули вопросы отображения движения транспортных средств на маршрутах на территории региона. По данным перевозчиков из Арзамаса, Павловского района, ряд их автобусов не могут отображаться в государственной навигационной системе из-за длительных согласований с оператором государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" АО "ГЛОНАСС". По информации директора департамента коммерческих коммуникаций АО "Глонасс" Федора Клопотовского, возникшие проблемы будут решены в ближайшие дни.

Также перевозчикам напомнили об ужесточении контроля за выполнением государственных контрактов по пассажирским перевозкам. В настоящее время количество проверок возросло, за каждый подтвержденный факт неисполнения взятых на себя обязательств пассажирским компаниям грозит штраф в размере 1% от суммы заключенного контракта.

Напомним, в эти дни территории Нижнего Новгорода проходят мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Весна идёт! Весне дорогу!"

Ранее сообщалось, что семнадцатилетнего нижегородца привлекли к ответственности за то, что он проехал на автомобиле по Большой Покровской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт школьники
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