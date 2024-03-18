Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 марта 2024 14:07  [31] Участники премии "СВОИМ" возложили цветы к Вечному огню
29 марта 2024 13:53  [42] Александр Казаков: "Наша большая страна вступила во время героев"
29 марта 2024 13:25  [72] Четыре фельдшерских пункта Бутурлинской ЦРБ отремонтировали благодаря нацпроекту
29 марта 2024 13:12  [99] Дорожники отремонтируют 14 км трассы М-7 в Нижегородской области
29 марта 2024 13:02  [92] Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечил теплоснабжение строящейся детской поликлиники в Кстове
29 марта 2024 12:35  [114] Подрядчика подозревают в крупном мошенничестве при строительстве школы в Павлове
29 марта 2024 12:14  [117] Памятки по проезду в общественном транспорте получат школьники в Нижнем Новгороде
29 марта 2024 11:19  [173] Глеб Никитин: стоимость проезда увеличится после повышения качества работы ОТ
29 марта 2024 09:37  [180] Размер социальных пенсий в Нижегородской области вырастет на 7,5% с 1 апреля
29 марта 2024 09:21  [184] Электричество частично отключат в семи районах Нижнего Новгорода 29 марта
Общество

Александр Казаков: "Наша большая страна вступила во время героев"

29 марта 2024 13:53  [42] Общество

Фото: Александр Воложанин

Номинации Национальной премии "СВОИМ" посвящены даже не героям фронта, "а героям тут". Об этом заявил политолог, писатель и общественный деятель Александр Казаков в ходе брифинга в преддверии церемонии вручения Национальной премии "СВОИМ" в Нижнем Новгороде, сообщает НТА-Приволжье.

По его словам, наша большая страна вступила во время героев.

"Пять, десять, пятнадцать лет назад мы жили в стране, где герои были потребители. У нас даже школа готова образовывать потребителей, а сейчас вступили во время героев. Их огромное количество и не только на фронте. Люди, которые чувствуют себя одним целым. Люди, которые совершают ежедневный подвиг", - сказал Александр Казаков.

Писатель обратил внимание, что на вручении премии в Братске Иркутской области в самой массовой номинации "Волонтер" на сцену вышли восемь женщин в возрасте около 50 лет.

"У меня в голове происходит диссонанс. Потому что на сцену выходит моя мама. Когда я был ребёнком, как если бы тогда, вот это моя мама... И эти женщины плетут в сети, собирают людей вокруг себя, собирают деньги, покупают автомобили, так нужные на фронте", - добавил Казаков.

Он рассказал, что тогда же, в ходе церемонии награждения, одна из женщин, заметив сумму поощрения в 200 тысяч рублей еще до вручения, негромко произнесла: "О, тепловизор есть".

"Сидя в Москве, как бы теоретически ты понимаешь, что у нас вся страна на фронте. Но вот, понимать головой это одно, а когда ты людей встречаешь живьём - ты видишь, что это правда, что вся страна у нас сейчас воюет", - сказал писатель.

Напомним, церемония награждения лауреатов премии в столице Приволжского федерального округа откроет большой патриотический тур, который организуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Тур продлится год, на протяжении которого торжественные церемонии награждения лауреатов премии пройдут также в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске Магнитогорске, Сургуте, Нижнем Тагиле, Кургане, Ханты-Мансийске, Когалыме, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Калининграде, Ставрополе, Сочи. В планах - более 40 городов в большинстве федеральных округов страны.

Лауреаты премии - не только военные, но и герои гражданских профессий – врачи, представители волонтерских групп и гуманитарных организаций, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты и многие другие, кто помогает фронту. Всем лауреатам в ходе торжественных церемоний вручаются денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Обладателей премии планируют объявить в 15 номинациях: "За боевой подвиг", "За уничтожение вражеской техники", "Комбат-батяня", "Воин-интернационалист", "Фронтовой трофей", "За волю к жизни", "За спасение жизни солдата, лучшему полевому врачу", "Полевой медбрат и медсестра", "За гражданскую позицию", "Военный капеллан", "Военный корреспондент", "Фронтовой волонтер", "Прифронтовой волонтер", "Фронтовой артист", "Фронтовой поэт".

Напомним также, что почетными гостями церемонии вручения премии "СВОИМ" станут известные пранк-журналисты Вован и Лексус- Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

Трансляция национальной премии "СВОИМ" планируется на телеканалах "Волга" (общедоступный региональный телеканал, 21 кнопка во всех кабельных операторах Нижегородской области, на сайте телеканала) и "Волга 24" (на 812 кнопке спутниковой платформе "Триколор", в сети кабельных операторов: 25 кнопка в Ростелеком, 32 кнопка Дом.ру), а также на сайте ИА "Время Н" и в социальных сетях холдинга ВКонтакте: ВолгаННТВВолга 24.

Узнать все о премии, ее лауреатах и номинациях можно на сайте fondsvoim.ru.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Премия СВО
Поделиться:
Новости по теме
29 марта 2024 14:07  [31] Участники премии "СВОИМ" возложили цветы к Вечному огню
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph