Александр Казаков: "Наша большая страна вступила во время героев" Общество

Фото: Александр Воложанин

Номинации Национальной премии "СВОИМ" посвящены даже не героям фронта, "а героям тут". Об этом заявил политолог, писатель и общественный деятель Александр Казаков в ходе брифинга в преддверии церемонии вручения Национальной премии "СВОИМ" в Нижнем Новгороде, сообщает НТА-Приволжье.

По его словам, наша большая страна вступила во время героев.

"Пять, десять, пятнадцать лет назад мы жили в стране, где герои были потребители. У нас даже школа готова образовывать потребителей, а сейчас вступили во время героев. Их огромное количество и не только на фронте. Люди, которые чувствуют себя одним целым. Люди, которые совершают ежедневный подвиг", - сказал Александр Казаков.

Писатель обратил внимание, что на вручении премии в Братске Иркутской области в самой массовой номинации "Волонтер" на сцену вышли восемь женщин в возрасте около 50 лет.

"У меня в голове происходит диссонанс. Потому что на сцену выходит моя мама. Когда я был ребёнком, как если бы тогда, вот это моя мама... И эти женщины плетут в сети, собирают людей вокруг себя, собирают деньги, покупают автомобили, так нужные на фронте", - добавил Казаков.

Он рассказал, что тогда же, в ходе церемонии награждения, одна из женщин, заметив сумму поощрения в 200 тысяч рублей еще до вручения, негромко произнесла: "О, тепловизор есть".

"Сидя в Москве, как бы теоретически ты понимаешь, что у нас вся страна на фронте. Но вот, понимать головой это одно, а когда ты людей встречаешь живьём - ты видишь, что это правда, что вся страна у нас сейчас воюет", - сказал писатель.

Напомним, церемония награждения лауреатов премии в столице Приволжского федерального округа откроет большой патриотический тур, который организуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Тур продлится год, на протяжении которого торжественные церемонии награждения лауреатов премии пройдут также в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске Магнитогорске, Сургуте, Нижнем Тагиле, Кургане, Ханты-Мансийске, Когалыме, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Калининграде, Ставрополе, Сочи. В планах - более 40 городов в большинстве федеральных округов страны.

Лауреаты премии - не только военные, но и герои гражданских профессий – врачи, представители волонтерских групп и гуманитарных организаций, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты и многие другие, кто помогает фронту. Всем лауреатам в ходе торжественных церемоний вручаются денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Обладателей премии планируют объявить в 15 номинациях: "За боевой подвиг", "За уничтожение вражеской техники", "Комбат-батяня", "Воин-интернационалист", "Фронтовой трофей", "За волю к жизни", "За спасение жизни солдата, лучшему полевому врачу", "Полевой медбрат и медсестра", "За гражданскую позицию", "Военный капеллан", "Военный корреспондент", "Фронтовой волонтер", "Прифронтовой волонтер", "Фронтовой артист", "Фронтовой поэт".

Напомним также, что почетными гостями церемонии вручения премии "СВОИМ" станут известные пранк-журналисты Вован и Лексус- Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

Трансляция национальной премии "СВОИМ" планируется на телеканалах "Волга" (общедоступный региональный телеканал, 21 кнопка во всех кабельных операторах Нижегородской области, на сайте телеканала) и "Волга 24" (на 812 кнопке спутниковой платформе "Триколор", в сети кабельных операторов: 25 кнопка в Ростелеком, 32 кнопка Дом.ру), а также на сайте ИА "Время Н" и в социальных сетях холдинга ВКонтакте: Волга, ННТВ, Волга 24.

Узнать все о премии, ее лауреатах и номинациях можно на сайте fondsvoim.ru.