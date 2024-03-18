Восемь скверов благоустроят на Автозаводе по ФКГС в 2024 году Общество

В Автозаводском районе в этом году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят восемь общественных пространств.

Как сообщает районная администрация, в число благоустроенных объектов вошли парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода, рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона "Мончегорский", сквер по ул.Бахтина 1А, территория у дома №54 по ул. Космическая, территория в районе дома №9 пос.Мостоотряд, территория, ограниченнаю бульваром им. Коноваленко, домами №36, 38 по пр. Ильича и домом № 35а по пр. Кирова, скверы на пересечении ул.Третьяковская и Петрозаводская (пос. Гнилицы) и по ул.Нагулинская (пос. Нагулино).

Так, на территории дома № 54 по ул.Космическая появится памп-трек, будут установлены теннисные столы и оборудуют площадку для стритбола. На рекреационно-природной территории с западной стороны микрорайона "Мончегорский" обустроят скейт-парк, памп-трек и установят оборудование для занятия спортом. В сквере по ул. Бахтина, 1А установят детские игровые площадки, теннисные столы, оснастят волейбольную площадку и площадку для многофункциональных видов спорта.

Идеи благоустройства всех территорий были утверждены горожанами на общественных обсуждениях. В настоящий момент на конкурсной основе уже определены подрядчики семи территорий, которые выполнят работы по благоустройству.

За время реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" с 2017 по 2023 годы в Автозаводском районе благоустроили 23 общественных пространства. В скверах и бульварах установили 39 спортивных и детских площадок.

Напомним, что голосование за благоустройство общественных пространств по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2025 году проходит на сайте до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что семь территорий благоустроят в Сормове в 2024 году по ФКГС.

Также напомним, что в этом году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС планировалось благоустроить 29 пространств. Позднее в план были включены работы в Лопатинском овраге. При этом Благовещенскую площадь могут исключить из плана благоустройства на 2024 год.