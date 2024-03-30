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Общество

Тепловые сети Дзержинска проверят безопасным красителем "Уранин А"

01 апреля 2024 10:26  [76] Общество

Для выявления утечек и несанкционированных сливов теплоносителя Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" планирует с 5 апреля 2024 года добавлять в закрытую систему теплоснабжения от Дзержинской ТЭЦ краситель "Уранин А". Сетевая вода при этом приобретает зеленоватый цвет. 

Органический краситель "Уранин А" соответствует санитарным нормам и правилам, разрешен для определения утечки воды в теплосетях, безвреден для здоровья людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. 

ВНИМАНИЕ! При обнаружении на поверхности земли или в тепловых камерах воды зеленого цвета, парения просим сообщать в диспетчерскую службу по телефонам: 8 (8313) 26-66-71 или 8 (8313) 25-95-70.

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Теги:
Т Плюс
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