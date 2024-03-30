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Спорт

Фестиваль ГТО среди рабочих коллективов прошел в Нижнем Новгороде

01 апреля 2024 11:29  [113] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Третий фестиваль ГТО среди трудовых коллективов предприятий Нижегородской области прошел в столице Приволжья.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в соревнованиях участвовало 44 команды.

Спортсмены-любители в возрасте от 18 до 59 лет выполняли основные нормативы, которые необходимы для получения бронзового, серебряного и золотого знаков отличия комплекса ГТО.

Спортивные состязания прошли на легкоатлетическом манеже стадиона "Локомотив". Корпоративные команды боролись за переходящий кубок фестиваля.

По результатам соревнований первое место заняла команда ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Второго места удостоилась команда АО "ВМЗ" и на  третьем — команда ГЖД "Локомотив".  Кубок победителя будет храниться у лидера до следующего фестиваля.

Ранее сообщалось, что нормативы ГТО сдали сотрудники МЧС России Богородского муниципального округа.

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Теги:
ГТО Спорт Фестиваль
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