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Спорт

Сотрудники МЧС сдали нормативы ГТО в Богородске

14 марта 2024 11:58  [91] Спорт

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сотрудники МЧС России Богородского муниципального округа сдали нормативы ГТО.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, открытая городская спартакиада трудовых коллективов проходит в течение всего года среди организаций и структурных подразделений всего Богородского округа.

Соревнования включают в себя несколько этапов: общая физическая подготовка, плавание, пулевая стрельба, настольный теннис, лыжные гонки, спортивное многоборье, боулинг и легкоатлетическая эстафета.

На базе ФОК "Победа" в Богородске команды подтягивались, отжимались, прыгали в длину и т.д. Согласно сообщению, все сотрудники МЧС России справились с испытаниями достойно и сдали нормативы ГТО.

Напомним, на трассе М-12 "Восток" прошли большие учения МЧС по устранению последствий ДТП с участием санитарной авиации.

Ранее сообщалось, что первый этап Всероссийских командно-штабных учений МЧС завершен в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что на территории Сормовского лесничества в Нижнем Новгороде прошли пожарные учения.

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Теги:
ГТО МЧС
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