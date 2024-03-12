Сотрудники МЧС сдали нормативы ГТО в Богородске

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Сотрудники МЧС России Богородского муниципального округа сдали нормативы ГТО.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, открытая городская спартакиада трудовых коллективов проходит в течение всего года среди организаций и структурных подразделений всего Богородского округа.
Соревнования включают в себя несколько этапов: общая физическая подготовка, плавание, пулевая стрельба, настольный теннис, лыжные гонки, спортивное многоборье, боулинг и легкоатлетическая эстафета.
На базе ФОК "Победа" в Богородске команды подтягивались, отжимались, прыгали в длину и т.д. Согласно сообщению, все сотрудники МЧС России справились с испытаниями достойно и сдали нормативы ГТО.
Напомним, на трассе М-12 "Восток" прошли большие учения МЧС по устранению последствий ДТП с участием санитарной авиации.
Ранее сообщалось, что первый этап Всероссийских командно-штабных учений МЧС завершен в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что на территории Сормовского лесничества в Нижнем Новгороде прошли пожарные учения.
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