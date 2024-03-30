Скоростной режим на Борском мосту ограничили до 40 км/ч Общество

Фото: vk.com/newroute_nn

26 марта старый Борский мост полностью закрыли на ремонт. В связи с этим, на новом мосту введено реверсивное движение.

Над въезде установлен трёхсекционный светофор, регулирующий движение по средней - реверсивной - полосе. Движение по крайним полосам осуществляется в постоянном режиме: на выезд и въезд в Нижний Новгород.

Кроме того, скоростной режим на переправе ограничен до 40 км/ч. Соблюдение автомобилистами ПДД будет контролировать комплекс автоматической фотовидеофиксации.

Как пояснили представители Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации, после запрета движения по старому Борскому мосту трафик движения на новом значительно увеличился мосту увеличивается.

Автомобилистам настоятельно рекомендуют соблюдать требования дорожных знаков и обращать внимание на дорожную ситуацию.

Напомним, подрядчиком ремонта старого Борского моста была выбрана "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей. Движение по одной полосе старого Борского моста будет открыто в ноябре, чтобы уменьшить неудобства для автомобилистов. Полностью ремонт предполагается завершить к 28 ноября 2025 года.