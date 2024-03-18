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Общество

Экологические инспекторы будут бороться с нелегальными свалками в Нижегородской области

26 марта 2024 10:04  [105] Общество

Фото: Дом народного единства

Заседание комиссии регионального совета по вопросам экологии и природопользования прошло в Нижнем Новгороде. Как сообщает Дом народного единства, в мероприятии принял участие министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Ключевыми вопросами дискуссии стали выявление и уничтожение нелегальных свалок на землях сельхозназначения и внедрение Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов.

Нижегородская область входит в федеральную систему учета ТКО. С декабря прошлого года все муниципалитеты и региональные операторы вносят в инфосистему данные о местах скопления мусора. Данная система позволяет автоматизировать учет ТКО, а также усилить контроль за состоянием полигонов, сортировочных центров и мусороперерабатывающих заводов. Также с 1 марта введены штрафы за несвоевременный ввод данных в систему учета опасных отходов.

Кроме того, на заседании был утвержден план работы на 2024 год. По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, в ближайшее время на борьбу с несанкционированными свалками планируется подключение общественных экологических инспекторов.

"Мы уже договорились с конным казачеством проводить рейды на одной из территорий. Сейчас начинается отбор. Всем успешно прошедшим экзамен выдадут удостоверения. Инспекторы смогут фиксировать правонарушения с помощью фото- и видеосъемки и направлять материалы в надзорные органы", - сообщил Денис Егоров.

По результатам обработки фото- и видеоматериалов с зафиксированными нарушениями законодательства, нарушители будут привлекаться к ответственности. По мнению экспертов, данные нововведения должны помочь сократить количество свалок.

Ранее сообщалось, что горкомэкологии продолжит наблюдение за рекультивированными свалками в Нижнем Новгороде

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Теги:
Свалки ТКО Экология
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