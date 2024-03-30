Более 3 тысяч человек призовут в рамках весеннего призыва в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Весенняя призывная кампания началась с 1 апреля 2024 года.

Как сообщает Военный комиссариат Нижегородской области, в соответствии с указом президента она продлится до 15 июля. Планируется, что в этот период на срочную военную службу в регионе будут призваны 3100 человек, в том числе почти 700 жителей Нижнего Новгорода.

Президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу особо подчеркнули, что военнослужащие, которые проходят службу по призыву, не будут направляться в зону СВО и в другие "горячие точки".

Отмечается, что с начала весеннего призыва изменяется призывной возраст. Теперь на срочную службу будут призываться граждане с 18 до 30 лет. Новобранцы пополнят все виды и рода войск ВС РФ, а также в другие войска, воинские формирования и органы. Кроме того, с этого призыва военными комиссариатами будут комплектоваться пограничные войска ФСБ РФ.

Более 1 000 нижегородцев будут призваны этой весной для прохождения службы в элитных воинских частях. Около 20 человек отправятся в президентский полк Федеральной службы охраны, более 100 – в Преображенский и Семеновский полка, около 250 – в Воздушно-десантные войска и в другие. В войсках Национальной гвардии России будут служить более 600 жителей Нижегородской области, научные роты пополнят 15 нижегородцев.

Во время призывной кампании в военном комиссариате Нижегородской области будет работать прямая телефонная линия: (831) 419-79-14; время работы в будние дни: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Также по вопросам призыва следует обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.

Ранее сообщалось, что горячая линия по вопросам весеннего призыва будет работать в департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода.

Также сообщалось, что в Нижегородской области 1 апреля стартует Всероссийская акция "Призывник".