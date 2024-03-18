Горячая линия по вопросам весеннего призыва на военную службу откроется 1 апреля Общество

Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода 1 апреля откроет горячую телефонную линию. Об этом сообщает городская администрация.

В частности, нижегородцы смогут обратиться к специалистам департамента по вопросам весеннего призыва граждан на военную службу по телефону: 467-10-90 (доб. 5601).

Консультации будут проводиться с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни – с 10:00 до 16:00.

Линия будет работать до 15 июля, уточнили в мэрии. Отметим, что весенний призыв мужчин в возрасте от 18 до 27 лет стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.

Напомним, во время прошлогодней весенней призывной кампании, в российские войска из Нижегородской области было направлено более 180 сформированных воинских команд.

Ранее сообщалось, что поэтапное повышение призывного возраста в России начнется в этом году. К 2026 году призывной возраст будет повышен до 21 года.