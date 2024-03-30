Всероссийская акция "Призывник" начнется в Нижегородской области 1 апреля Общество

Фото: УКОН ГУ МВД по Нижегородской области

Первый этап Всероссийской акции "Призывник" пройдет в Нижегородской области с 1 апреля по 15 июля.

Как сообщает УКОН ГУ МВД по региону, антинаркотическая профилактическая акция пройдет в рамках исполнения госпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области".

Акция преследует цель организовать и провести вместе с Министерством обороны России мероприятия, которые нацелены на профилактические меры незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В рамках мероприятия работники УКОН ГУ МВД будут выявлять среди призывников случаи немедицинского потребления наркотиков. Кроме того, с ними будет проводиться профилактическая работа и комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию по повышению престижа службы в армии и правоохранительных органах, а также привлечение молодежи в занятия спортом.

Ранее сообщалось, что горячая линия по вопросам весеннего призыва на военную службу откроется 1 апреля/