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Общество

Всероссийская акция "Призывник" начнется в Нижегородской области 1 апреля

30 марта 2024 13:33  [106] Общество

Фото: УКОН ГУ МВД по Нижегородской области

Первый этап Всероссийской акции "Призывник" пройдет в Нижегородской области с 1 апреля по 15 июля.

Как сообщает УКОН ГУ МВД по региону, антинаркотическая профилактическая акция пройдет в рамках исполнения госпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области".

Акция преследует цель организовать и провести вместе с Министерством обороны России мероприятия, которые нацелены на профилактические меры незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В рамках мероприятия работники УКОН ГУ МВД будут выявлять среди призывников случаи немедицинского потребления наркотиков. Кроме того, с ними будет проводиться профилактическая работа и комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию по повышению престижа службы в армии и правоохранительных органах, а также привлечение молодежи в занятия спортом.

Ранее сообщалось, что горячая линия по вопросам весеннего призыва на военную службу откроется 1 апреля/

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Теги:
Акции Армия Наркотики
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