План адаптации к изменениям климата в Нижегородской области представлен на международном уровне Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров представил региональный план адаптации к изменениям климата в Нижегородской области на XXIII Международном форуме "Экология большого города" в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, приспособление к изменениям климата и роль регионов в этом процессе обсудили на круглом столе "О реализации крупных климатических проектов в субъектах РФ".

Региональный план адаптации к изменениям климата утвержден в 72 регионах страны. А лидером программы является Нижегородская область, указали в пресс-службе.

По словам министра экологии и природных ресурсов Дениса Егорова, региональный план адаптации был утвержден в Нижегородской области в 2022 году.

"Приоритетные направления адаптации - лесное хозяйство, сельское хозяйство, борьба с затоплениями и подтоплениями территорий. Для минимизации риска подтопления и затопления территории в регионе реализуются проекты по берегоукреплению, капитальному ремонту гидротехнических сооружений, расчистке русел рек, установлению зон затопления и подтопления территорий. В региональный план включены мероприятия по формированию лесных насаждений, устойчивых к изменениям климата, увеличение поглотительной способности лесов, обеспечивающие в том числе снижение затрат на лесовосстановление", - рассказал Денис Егоров.

В настоящее время для Нижегородской области в список деревьев, которые в основном используются в процессе лесовосстановления, относятся сосна, ель и дуб. Проект предлагает расширить реестр таких пород и внести в список мягколиственные виды, которые наиболее устойчивы к изменениям климата: березу, осину, липу. Но для этого требуются научные исследования стоимостью около 15 млн рублей. В настоящий момент решается вопрос с финансированием.

С прошлого года в Нижегородской области работает пилотный проект по организации выборочных рубок в эксплуатационных лесах в лесном хозяйстве г.о. Шахунья, который уже доказал свою экономическую эффективность. Результаты будут тиражированы в основных лесничествах Нижегородской области, природные условия которых наилучшим образом подходят для внедрения выборочных форм рубок. В настоящий момент желание принять участие в проекте изъявили 16 арендаторов лесных участков.

В XXIII Международном форуме "Экология большого города" приняли участие более 4 тысяч специалистов из 145 городов России и 10 стран, в том числе Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Мьянмы и Зимбабве.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут принять участие в международном экологическом проекте