Количество ДТП в Подмосковье за последние 10 лет снизилось почти на 60% Общество

По данным ГИБДД, количество ДТП в Подмосковье за последние 10 лет снизилось почти на 60%, а число погибших сократилось на 58,3%.

Как отмечает РИАМО, если в 2013 году Подмосковье занимало 55 место по безопасности на дорогах среди регионов России, то в 2023 году - уже 14 место.

На безопасность дорог влияют как человеческий фактор, так и качество и состояние дорожного покрытия, наличие освещения, правильная логистика и грамотное распределение потоков.

Многие водители отмечают, что наличие камер фотовидеофиксации (ФВК) значительно дисциплинирует и мотивирует соблюдать правила дорожного движения.

Многие работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Особенно заметен уровень безопасности у школ, детских садов и других социальных объектов: на дорогах установлено около 700 км различных ограждений, более 165 тысяч катафотов, около 55 тысяч дорожных знаков, более 2,6 тысячи искусственных неровностей.

За 10 лет обновлено почти 20 тысяч км покрытия на более чем 16 тысячах региональных и муниципальных дорог. Качество ремонтных работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Специалисты регулярно обследуют всю дорожную сеть Подмосковья на предмет дефектов. Также рабочие ежедневно проводят уборку трасс и прилегающей инфраструктуры, обновляют разметку. При этом ямочный ремонт проводится круглогодично.

За счёт ротации комплексов ФВФ в места концентрации ДТП удаётся ликвидировать очаги аварийности. Сейчас в Подмосковье работают 2 тысячи стационарных и передвижных комплексов.

Кроме того, целый комплекс мер принимается для безопасности на железной дороге – устанавливаются пешеходные переходы, камеры фотовидеофиксации, ликвидируются опасные подходы к путям. Это позволило снизить число смертельных случаев на железной дороге за 10 лет на 50%.

В 2024 году работа в направлении безопасности дорог будет продолжена: будут построены более 60 км тротуаров вдоль региональных дорог, установлены более 100 "лежачих полицейских" и адаптивные светофоры, позволяющие управлять и контролировать транспортные потоки удаленно. На железной дороге закроют ещё 200 опасных переходов в 42 округах.