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Горячая линия по "гаражной амнистии" пройдёт в Нижегородской области 4 апреля

02 апреля 2024 17:39  [37] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия", архив

Горячая линия на тему "Как воспользоваться "гаражной амнистией" пройдёт 4 апреля в Нижегородской области. На вопросы граждан ответят специалисты регионального Управления Росреестра.

Они помогут разобраться с вопросами, куда и с какими документами обращаться тем, кто хочет зарегистрировать права на гараж в упрощенном порядке; какие гаражи нельзя узаконить в рамках гаражной амнистии, и что в таком случае делать их владельцам; можно ли оформить в собственность несколько гаражей.

Звонки будут приниматься с 10:00 до 12:00 по телефону 8 (831) 344-22-32.

Напомним, так называемая "гаражная амнистия" вступила в силу 1 сентября 2021 года. В соответствии с законом, в течение пяти лет - до 1 сентября 2026 года - можно оформить можно по упрощенной схеме незарегистрированный гараж и землю под ним. Положения закона распространяются на объекты капитального строительства, возведённые до введения в действие Градостроительного кодекса РФ.

Получить бесплатную консультацию по вопросам, связанным с оформлением недвижимости и не только, можно в любой день по телефону call-центра Управления Росреестра Нижегородской области: 8 (831) 411-81-71.

Напомним, что в конце июля 2021 года были внесены изменения в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области", расширяющие перечень документов для "гаражной амнистии".

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Теги:
Имущество Недвижимость Росреестр
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