Нижегородская "Дирекция парков и скверов" и белорусский "Минскзеленстрой" стали партнерами Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородская "Дирекция парков и скверов", парк "Швейцария" и крупнейшая в Беларуси компания по озеленению и благоустройству "Минскзеленстрой" подписали договор о совместной работе. Об этом в соцсетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам мэра города, вместе с партнерами будут разрабатываться проекты по экологической защите и восстановлению городских парков. Кроме того, будет вестись общая работа по защите городских экосистем и улучшению парковых ландшафтов.

Юрий Шалабаев уверен, что совместная работа поможет сделать любимые места отдыха жителей Нижнего Новгорода и Минска ещё лучше.

"И Нижний, и Минск на сегодняшний день уже реализовали ряд амбициозных проектов. У нас это: парк "Швейцария", благоустройство долгое время заброшенных "Дубков", парка "Станкозавода", Светлоярского озера и др. У "Минскзеленстроя" – благоустройство объектов областного и республиканского значения", – отметил мэр.

По информации "Дирекции парков и скверов", решение о международном сотрудничестве было принято в Москве во время проведения крупнейших парковых мероприятий: ParkSeason Expo, I Международного форума парков стран БРИКС и I Всероссийского слёта директоров парков.

Также глава города Юрий Шалабаев напомнил, что сегодня в Воронеже пройдёт финал конкурса на звание "Парк года". За главный приз будут бороться 7 парков, среди которых парк "Швейцария".

Напомним, ранее сообщалось, что проект расширения парковки у парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде направлен на госэкспертизу.