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Происшествия

Молодая жительница Кстова убила свою новорождённую дочь

03 апреля 2024 16:08  [70] Происшествия

Уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребёнка" возбуждено в Кстове в отношении 23-летней женщины.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области, 2 апреля в одной из квартир дома №16 в 3-ем микрорайоне женщина прямо в ванной родила ребёнка.

Осознавая, что новорождённая девочка живая, но желая убить её и скрыть факт родов, женщина перекрыла младенцу органы дыхания. После этого она спрятала тельце за стиральной машиной.

Но впоследствии у роженицы открылось кровотечение и она попала в больницу.

Медики определили, что женщина недавно родила, но ребёнка при ней не было. Об этом сообщили в полицию.

Следователи СК провели осмотр квартиры и обнаружили тело младенца. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал Кстовский городской прокурор Олег Купцов.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.

Ранее сообщалось, что женщина из Выксы, выбросившая своего двухлетнего внука из окна, приговорена к 16 годам колонии.

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Теги:
Кстово Убийство Уголовное дело
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