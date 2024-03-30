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Общество

Нижегородская "Швейцария" стал парком года в России

04 апреля 2024 11:48  [97] Общество

Фото: парк "Швейцария"

3 апреля в Москве состоялась церемония награждения победителей первой Всероссийской премии "Парки России". Мероприятие прошло в рамках Международной выставки-конференции ParkSeason Expo Форума парков стран БРИКС и Всероссийского слёта директоров парков.

Крупнейший парк Нижнего Новгорода - "Швейцария" - был признан парком года. Об этом сообщили представители общественного пространства в социальных сетях.

В администрации парка отметили, что он уже три сезона входит в топ самых посещаемых мест города, а также бьёт все рекорды по посещаемости и держит внимание посетителей масштабными мероприятиями и фестивалями.

Напомним, нижегородский парк вышел в финал конкурса наряду с парками Санкт-Петербурга (ЦПКиО им. Кирова и парк Авиаторов), Казани ("Малое Чайковое озеро"), Новосибирска ("Арена"), Воронежа ("Орлёнок"), Волгограда (Центральный парк культуры и отдыха) и Красноярска (Ярыгинская набережная).

При подведении итогов "Швейцария" была признана лучшей по всем параметрам.

 

Глава города Юрий Шалабаев также прокомментировал победу: "Поздравляю команду парка, которые, знаю, живут своим делом, и нас с вами, его посетителей, за то, что в любой день можем прогуляться в лучшем парке страны!".

Мэр также рассказал, что лауреатом конкурса в категории "Компании года" в номинации "Проектные и архитектурные бюро" стал "Нижегородгражданпроект".

Учреждение было номинировано за проекты общественных пространств, которые были реализованы в 2023 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда": площадь перед кинотеатром "Канавинский", Почтовый съезд (пер. Крутой, 3), сквер по ул. Коминтерна, д. 250 (Центр детского творчества), прогулочная зона "Аллея" в посёлке Новинки, природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета, "Аллея любви" в микрорайоне "Щербинки-2" и другие.

Напомним, что 26 августа 2023 года парк "Швейцария" отпраздновал своё 120-летие.

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Теги:
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