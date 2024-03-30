Плановый ремонт на трассе М-7 пройдёт в Лысковском и Воротынском районах

Фото:
На федеральной автодороге М-7 "Волга" в Лысковском и Воротынском районах пройдёт плановый ремонт 38 км, на которых заменят покрытие и обновят инфраструктуру. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".
В ведомстве напомнили, что работы на участке с 524-го по 568-й км запланированы на 2023-25 годы. В прошедшем сезоне был отремонтирован участок возле Воротынца, а в этом году основной объём работ придётся на участки с 524-го по 552-й км и с 558-го по 568-й км.
В настоящее время на объекте проводятся подготовительные мероприятия. Ремонтные работы начнутся в середине апреля. В первую очередь будут восстановлены отрезки, где имеются пучины и просадки полотна.
Помимо замены асфальто-бетонного покрытия, специалисты проведут работы по восстановлению земляного полотна в местах, где оно ослаблено или повреждено, укреплению обочин. Также будут отремонтированы примыкания от местных дорог.
Кроме того, подрядчики обновят инфраструктуру дороги: отремонтируют водоотводы, на опасных участках заменят барьеры, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку из термопластика, обновят пешеходные переходы и остановки
Поскольку на участках, где запланирован ремонт, двухполосное движение, для замены покрытия будет вводиться реверс.Ранее сообщалось, что в начале апреля дорожники приступят к ремонту участка магистрали с 377-го по 383-ий км трассы М-7 в городском округе Дзержинск (от посёлка Пыра до завода "Либхер"), а также отрезков трассы на обходе Нижнего Новгорода с 404-го по 405-ый км в зоне транспортной развязки и на подходах к мосту через Оку с 409-го по 413-ый км и с 414-го по 415-ый км.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+