Плановый ремонт на трассе М-7 пройдёт в Лысковском и Воротынском районах Общество

Фото: Упрдор Москва - Нижний Новгород

На федеральной автодороге М-7 "Волга" в Лысковском и Воротынском районах пройдёт плановый ремонт 38 км, на которых заменят покрытие и обновят инфраструктуру. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

В ведомстве напомнили, что работы на участке с 524-го по 568-й км запланированы на 2023-25 годы. В прошедшем сезоне был отремонтирован участок возле Воротынца, а в этом году основной объём работ придётся на участки с 524-го по 552-й км и с 558-го по 568-й км.

В настоящее время на объекте проводятся подготовительные мероприятия. Ремонтные работы начнутся в середине апреля. В первую очередь будут восстановлены отрезки, где имеются пучины и просадки полотна.

Помимо замены асфальто-бетонного покрытия, специалисты проведут работы по восстановлению земляного полотна в местах, где оно ослаблено или повреждено, укреплению обочин. Также будут отремонтированы примыкания от местных дорог.

Кроме того, подрядчики обновят инфраструктуру дороги: отремонтируют водоотводы, на опасных участках заменят барьеры, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку из термопластика, обновят пешеходные переходы и остановки

Поскольку на участках, где запланирован ремонт, двухполосное движение, для замены покрытия будет вводиться реверс.