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Дорожники отремонтируют 14 км трассы М-7 в Нижегородской области

29 марта 2024 13:12  [108] Общество

Фото: ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород"

Около 14 км федеральной трассы М-7 "Волга" отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

В начале апреля дорожники приступят к ремонту участка магистрали с 377-го по 383-ий км в городском округе Дзержинск (от поселка Пыра до завода "Либхер"), а также отрезков трассы на обходе Нижнего Новгорода с 404-го по 405-ый км в зоне транспортной развязки и на подходах к мосту через Оку с 409-го по 413-ый км и с 414-го по 415-ый км.

"Подрядные организации отфрезеруют старый асфальт с трещинами, колейностью. Затем будет уложено новое покрытие из двух слоев – выравнивающего, который увеличит прочность дорожной одежды, и верхнего из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона", - пояснили в ведомстве.

На этих участках трассы до 30 сентября установят ограничение скорости до 50 км/ч вне населенных пунктов, а на территории поселений – до 40 км/ч. Проезд организуют по свободным полосам.

Напомним, две дороги дополнительно отремонтируют в Нижнем Новгороде по нацпроекту в 2024 году.

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Теги:
М-7 Ремонтные работы
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