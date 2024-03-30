Капремонты школ, детсадов и техникумов: "Единая Россия" и Минпросвещения обсудили с регионами реализацию президентских программ Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Ход программы капремонта школ, а также запуск программ капремонта детсадов и учреждений профобразования обсудили на федеральном штабе "Единой России" и Минпросвещения.

Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, в этом году за счет федеральных средств запланирован ремонт 1053 школ. Из них 530 школ – в рамках двухлетнего цикла.

В Нижегородской области в 2024 году в рамках федеральной программы капитальный ремонт стартует в 17 школах региона.

"Еще по 15 школам разработана необходимая проектно-сметная документация для включения в программу. Как и прежде, координационный штаб осуществляет контроль, депутаты всех уровней работают на местах, посещают объекты, следят за ходом работ, реагируют на обращения. Продолжается в регионе и строительство новых школ. В строй вводятся современные учреждения, оснащенные всем необходимым для получения качественного образования", - сказал губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, отметив, что Нижегородская область продолжит работу по капитальному ремонту школ как в рамках федеральной программы, так и за счет региональных ресурсов.

На заседании штаба секретарь Генсовета партии отдельно остановился на разработке программ капремонта детсадов, колледжей и техникумов. Они стартуют по решению президента с 2025 года.

"Прошу наших координаторов в регионах подключиться к подготовке реестра объектов капремонта первой очереди", – поручил Андрей Турчак.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, при планировании программы капремонта детсадов, колледжей и техникумов будет учитываться опыт капремонта и строительства школ.

Что касается колледжей, в первую очередь в программу войдут те, где реализуют программу "Профессионалитет".

Расширение программы капремонта школ на другие учреждения образования за счет федеральных средств позволит сэкономить региональные бюджеты. По словам Сергея Кравцова, это порядка 31 млрд рублей. Секретарь Генсовета рекомендовал сохранить их в системе образования субъектов.

"Губернаторы могли бы их направить на благоустройство территорий, закупку дополнительного оборудования, оснащение спортзалов и школьных медкабинетов", – сказал Андрей Турчак.

Помимо этого, на федеральном штабе шла речь об обеспечении безопасности школ. В перспективе будет введен принцип обязательного обеспечения профессиональной охраны. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен.

"Единая Россия" будет взаимодействовать с Росгвардией при организации охраны каждого объекта образования и помогать обеспечивать максимально эффективную работу частных охранных организаций на них.

Также партия предложила проводить в школах курсы по обучению первой помощи.

"Единая Россия" организовала такое обучение в прифронтовых регионах – в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областях. Предлагаем расширить эту практику на всю страну. Если Минпросвещения проект поддержит, мы его распространим на все школы", – сказал Андрей Турчак.

Еще одно поручение главы государства, которое партия возьмет на контроль - по начислению выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах.

"В этом году по решению президента вдвое увеличены надбавки за классное руководство в небольших населенных пунктах. Введена федеральная выплата в размере 10 тысяч рублей для классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах. Просил бы Ольгу Казакову и Алёну Аршинову (депутаты Госдумы от "Единой России" – прим.ред.) взять на контроль реализацию этого решения на местах. Чтобы у нас не получилось так, что с увеличением этой выплаты одновременно будут снижены другие", – подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, "Единая Россия" реализует программу капремонта школ вместе с Минпросвещения, она входит в народную программу. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на ее реализацию.

В Послании Федеральному Собранию президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов.