Около 20 участков СНТ в Автозаводском районе затопило грунтовыми водами Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Около 20 участков СНТ "Плодово-ягодный сад учителей" в Автозаводском районе подтоплены грунтовыми водами. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Как отметили в ведомстве, пострадавших граждан нет, эвакуация не требуется.

Также по данным МКУ, затоплений жилых домов, социально значимых объектов, объектов экономики, транспортной инфраструктуры на территории Нижнего Новгорода в настоящее время нет.

Для подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья в Нижнем Новгороде ответственными службами выполнены ряд работ.

В том числе, проведены работы по очистке от бытового мусора, уборке крупногабаритного мусора, вырубке кустарника, на водоотводных каналах, расположенных на территории Автозаводского, Канавинского, Ленинского районов и находящихся в муниципальной собственности. Общая протяженность участков каналов, на которых выполнялась работа, составила 19,385 км.

Также были выполнены работы по прочистке коллекторов ливневой канализации.

Продолжаются работы по очистке от снега и льда откосов Кошелевского оврага, склонов Похвалинского съезда.

Напомним, что в Нижнем Новгороде районные администрации проверили готовность техники к противопаводковым мероприятиям.

Кроме того сообщалось, что глава Нижнего Новгорода поручил коммунальщикам начать подготовку к паводку.