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Общество

Участок улицы Тонкинской на Гордеевке перекроют до 30 июня

05 апреля 2024 10:02  [73] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участке дороги по улице Тонкинской. Об этом предупредили в в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, в районе в дома №15 будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

В связи с этим участок дороги будет перекрыт с 6:00 6 апреля до 23:00 30 июня.

Специалисты рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на участке улицы Бориса Видяева с 24 апреля введут ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.

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Теги:
движение Транспорт
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