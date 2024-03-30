Участок улицы Тонкинской на Гордеевке перекроют до 30 июня

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В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участке дороги по улице Тонкинской. Об этом предупредили в в городском департаменте транспорта.
Согласно информации, в районе в дома №15 будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.
В связи с этим участок дороги будет перекрыт с 6:00 6 апреля до 23:00 30 июня.Специалисты рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на участке улицы Бориса Видяева с 24 апреля введут ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.
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