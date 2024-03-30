Участок улицы Тонкинской на Гордеевке перекроют до 30 июня Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участке дороги по улице Тонкинской. Об этом предупредили в в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, в районе в дома №15 будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

В связи с этим участок дороги будет перекрыт с 6:00 6 апреля до 23:00 30 июня.