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Общество

Нижегородские школьники узнают о квантовых технологиях в медицине на "Уроках цифры"

05 апреля 2024 10:46  [91] Общество

Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего" пройдет в школа России с 8 по 30 апреля. Как сообщает Минцифры, проведут занятия по теме применения квантовых вычислений в современной медицине госкорпорация "Росатом" и ученые Российского квантового центра.

Организовали проект, который реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой  экономики" нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом Владимиром Путиным, АНО "Цифровая  экономика" вместе с Минпросвещения и Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

Акцент будет сделан на направление квантовой физики и междисциплинарным исследованиям, которые развивают медицину будущего. Также учащиеся узнают о новых специальностях в области квантовых технологий, в том числе в биомедицине и смежных областях науки и о том, в каких вузах можно получить соответствующие профессии.

В этом году тема урока связана с главное темой Форума будущих технологий 2024 года. Образовательный проект пройдет в смешанном формате. Педагоги получат все необходимые методические рекомендации, презентации и опорные конспекты для проведения как дистанционного, так и очного занятия.

Новый "Урок цифры" состоит из двух модулей: учебного фильма и тренажеров для школьников. Главный герой фильма - школьница, которая увлекается физикой и биологией и собирается выбрать профессию, объединяющую обе науки. Во время прохождения тренажеров школьникам будет предложено сравнить работу обычного и квантового компьютеров, правильно расставить квантовые сенсоры и т.д.

Одновременно с этим пройдут открытые уроки, на которых ученики смогут пообщаться с ведущими  российскими учеными, работающими на стыке квантовых вычислений и биотехнологий. 

Открытый федеральный "Урок цифры" по данной тематике с участием генерального директора госкорпорации "Росатом", сооснователя РКЦ Руслана Юнусова пройдет 23 апреля на площадке Российского квантового центра. После урока школьники смогут посетить  научные  лаборатории, в которых создаются квантовые процессоры на различных платформах.

Добавим,что продвижение квантовых технологий среди учащихся школ и вузов - одна из основных задач госкорпорации "Росатом" в рамках реализации плана "Квантовые вычисления" В прошлом году урок о квантовых технологиях прошли более 3,5 млн школьников со всей страны, а также впервые за историю проекта "Урок цифры" провели в Минске (Республика Беларусь).

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Теги:
Минцифры Образование школьники
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