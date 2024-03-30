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Политика

Глеб Никитин и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провели рабочую встречу

05 апреля 2024 11:23  [31] Политика

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н

Губернатор Глеб Никитин провел рабочую встречу с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, во врем встречи стороны рассмотрели взаимодействие правительства Нижегородской области с федеральным ведомством. В том числе, речь шла о вопросах обеспечения безопасности продукции, введения сельхозземель в оборот и усиления внешнеторговых возможностей отрасли.

По словам Глеба Никитина, сельское хозяйство в Нижегородской области развивается.  

"Для успешного движения вперед важна общая работа", - отметил глава региона.

Кроме того, Глеб Никитин презентовал руководителю Россельхознадзора ряд проектов. Так, в этом году вместе с министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области, при участии компании "Иннопрактика" запущен проект по геномной оценке племенного поголовья крупного скота в Нижегородской области.

В свою очередь, Сергей Данкверт подчеркнул необходимость продолжить тесное сотрудничество, а также необходимость усилить взаимодействие между руководством области, ветеринарной службой субъекта, бизнес-сообществом и управлением Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что совещание по ветбезопасности восточно-европейских регионов России прошло в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Глеб Никитин Россельхознадзор
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