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Общество

Межведомственная операция "Чистое поколение" стартует в Нижегородской области

05 апреля 2024 12:00  [125] Общество

На территории Нижегородской области с 8 по 17 апреля пройдёт первый этап федеральной межведомственной оперативно-профилактической операции "Чистое поколение".

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в рамках акции будет организован комплекс мероприятий, направленных на предотвращение вовлечения детей и подростков в употребление и распространение наркотиков.

Так, в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта и соцзащиты населения состоятся информационно-просветительские встречи.

Кроме того, сотрудники полиции проведут проверки по месту жительства детей группы риска и их семей, а организуют оперативные мероприятия, направленные на выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотиков.

Начальник нижегородского отдела УКОН ГУ МВД Ольга Кобзан рассказала, что в 2023 году в рамках аналогичной операции сотрудники полиции проверили 1704 объекта массового пребывания граждан и провели 14 310 профилактических мероприятий. По итогам было выявлено 198 преступлений и 568 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков,

В полиции просят нижегородцев проявить антинаркотическую гражданскую позицию и сообщать о фактах готовящихся либо совершаемых наркопреступлений по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по многоканальному телефону "02".

Напомним, что первый этап Общероссийской акции "Призывник", которая направлена на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, пройдёт в регионе с 1 апреля по 15 июля 2024 года.

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Теги:
Дети МВД Наркотики
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