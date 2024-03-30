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Общество

Новый сайт проекта "800 добрых дел" запустили в Нижнем Новгороде

05 апреля 2024 14:48  [77] Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Проект "800 добрых дел" запустил новый сайт, который должен объединить неравнодушных людей.

Как сообщает АНО "Центр 800", благодаря новой площадке nn-dobro.ru любой нижегородец может начать сбор средств в пользу фонда-партнера проекта.

Новый сайт содержит информацию о нижегородских благотворительных фондах и действующих акциях. Руководитель службы социальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова считает, что добровольческий сбор средств результативен, потому что помогает привлекать новых сторонников. Новая платформа "800 добрых дел" как раз помогает тем, кто хочет сделать доброе дело, но не знает с чего начать.

Первой акцией, которую запустят на сайте, станет благотворительный забег "Beauty-бег", который пройдет в рамках полумарафона "Беги, герой!"  в Нижнем Новгороде 19 мая. Каждая участница забега станет послом одного из фондов-партнеров проекта "800 добрых дел". Кроме того, в поддержку выбранного фонда девушки не только пробегут дистанцию 3 км, но и организую для него сбор.

Всего за время существования "800 добрых дел" партнерами проекта стали 19 нижегородских фондов. Благодаря акциям проекта удалось собрать 25 млн рублей.

Напомним, в 2023 году в рамках полумарафона "Беги, герой!"в Нижегородской области на платформе "800 добрых дел" было собрано почти 1,2 млн рублей.

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Теги:
Благотворительность
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