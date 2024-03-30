Навигация "Валдаев" в Нижегородской области откроется в мае

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Навигацию судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" планируется открыть в Нижегородской области в мае. Об этом сообщает компания по развитию скоростного судоходства "Водолет".
Точная дата открытия навигации будет зависеть от паводковой обстановки и возможности установки причалов для судов.
В настоящее время открылась продажа билетов на июньские рейсы на экскурсионные поездки на "Валдаях" в Городец.
"Городец – один из самых популярных маршрутов "Валдаев". Летом билеты на это направление раскупают буквально за несколько часов. Для тех, кто заранее планирует поездку, мы открыли возможность купить билет уже сейчас", - пояснил гендиректор ООО "Водолет" Никита Итальянцев.
Руководитель судоходной компании добавил, что на следующей неделе планируется открыть предварительное бронированье билетов (без оплаты) на "Метеор 120Р" на новый маршрут – до Ульяновска. По пути "Метеоры" будут делать остановки в Козьмодемьянске, Чебоксарах и Казани. После Чебоксар "Метеоры" будут проходить шлюзы.
Напомним, "Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.
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