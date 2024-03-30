Первое заседание призывной комиссии прошло в Ленинском районе Нижнего Новгорода

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Первое заседание призывной комиссии состоялось в военном комиссариате Ленинского и Канавинского районов города Нижнего Новгорода в рамках стартовавшей 1 апреля весенней призывной кампании. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.
Глава администрации Ленинского района, председатель призывной комиссии Сергей Лукоянов сказал слова напутствия призывникам.
"Молодые люди, прошедшие службу, под другим углом смотрят на жизнь. Они возвращаются возмужавшими, повзрослевшими и окрепшими. На службе формируется крепкая мужская дружба, братство и взаимопомощь. Всегда помните о том, что дома вас ждут близкие и родные сердцу люди", – сказал он.
В заседании призывной комиссии приняли участие военный комиссар Ленинского и Канавинского районов Сергей Хилов, представитель отдела полиции, управления образования района и врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан. Членами комиссии принимались решения о призыве на военную службу, предоставлении отсрочки или освобождения от нее.
Напомним, 1 апреля 2024 года начался весенний призыв граждан на военную службу.
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