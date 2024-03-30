Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 апреля 2024 18:12  [2] Первое заседание призывной комиссии прошло в Ленинском районе Нижнего Новгорода
05 апреля 2024 17:58  [12] Навигация "Валдаев" в Нижегородской области откроется в мае
05 апреля 2024 17:38  [73] Почти 247 тысяч нижегородцев уже проголосовали за благоустройство территорий по ФКГС в 2025 году
05 апреля 2024 17:11  [94] Улицу Ульянова в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за прокладки ливневки до начала июня
05 апреля 2024 17:06  [92] Наталья Смотракова: "Законодательное Собрание демонстрирует системность работы и комплексный подход ко всем сферам"
05 апреля 2024 16:25  [121] Олимпиада по химии при поддержке "ЛУКОЙЛ"
05 апреля 2024 16:10  [124] Уникальный препарат от осложнённых хронических инфекций зарегистрирован в России
05 апреля 2024 15:46  [140] Последние звонки в школах Нижнего Новгорода назначены на 24 и 25 мая
05 апреля 2024 15:23  [150] Подготовка к открытию парков проходит в Нижнем Новгороде
05 апреля 2024 14:56  [146] Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024
Общество

Первое заседание призывной комиссии прошло в Ленинском районе Нижнего Новгорода

05 апреля 2024 18:12  [2] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первое заседание призывной комиссии состоялось в военном комиссариате Ленинского и Канавинского районов города Нижнего Новгорода в рамках стартовавшей 1 апреля весенней призывной кампании. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

Глава администрации Ленинского района, председатель призывной комиссии Сергей Лукоянов сказал слова напутствия призывникам.

"Молодые люди, прошедшие службу, под другим углом смотрят на жизнь. Они возвращаются возмужавшими, повзрослевшими и окрепшими. На службе формируется крепкая мужская дружба, братство и взаимопомощь. Всегда помните о том, что дома вас ждут близкие и родные сердцу люди", – сказал он.

В заседании призывной комиссии приняли участие военный комиссар Ленинского и Канавинского районов Сергей Хилов, представитель отдела полиции, управления образования района и врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан. Членами комиссии принимались решения о призыве на военную службу, предоставлении отсрочки или освобождения от нее.

Напомним, 1 апреля 2024 года начался весенний призыв граждан на военную службу.  

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph