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Бизнес

Региональную акцию "День ТВОЕГО здоровья" поддержали около 1,5 тысяч нижегородцев

08 апреля 2024 12:37  [91] Бизнес

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Региональную акцию "День ТВОЕГО здоровья", которая прошла в рамках Всемирного дня здоровья, поддержали более 1300 нижегородцев. 

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие, которое было организовано Нижегородским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке министерства здравоохранения региона, прошло в парке "Швейцария".

Во время акции горожане смогли бесплатно пройти свыше тысячи медицинских исследований, такие как электрокардиография, флюорография и маммография, УЗИ органов брюшной полости, а также экспресс-тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

Кроме того, на площадке Центра ЗОЖ "Планета здоровья" желающие могли проверить глазное дно и пройти исследование крови на уровень сахара, проверить функцию внешнего дыхания, узнать индекс массы тела, а также получить консультации терапевта, невролога, эндокринолога и кардиолога.

Также в рамках акции, прошла легкоатлетическая эстафета, в которой участвовали четыре команды трудовых коллективов-участников региональной программы "Укрепление здоровья на рабочем месте" национального проекта "Демография".  В упорной борьбе победа досталась команде из Богородского муниципального округа.

Помимо этого, посетители парка по желанию сдавали нормы ГТО, приняли участие в массовой зарядке, в различных флешмобах, мастер-классах по скандинавской ходьбе и танцам.

Напомним, национальный проект "Демография" утвержден по указу президента России Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт — норма жизни". Ключевые цели нацпроекта — сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

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Теги:
демография Нацпроект
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