Нижегородский шахматист Дмитрий Гольцев занял второе место на Чемпионате ПФО по блицу Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Воспитанник нижегородской спортивной школы №9, мастер ФИДЕ по шахматам Дмитрий Гольцев удостоился серебряной награды на Чемпионате ПФО среди мужчин по шахматам, быстрым шахматам, блицу, а таже решению шахматных композиций.

Как сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода, на блицтурнире чемпионата, который прошел в Набережных Челнах, четыре участника набрали по 8,5 очков из 11.

В связи с этим места распределили согласно коэффициентам спортсменов.

Таким образом, Дмитрий Гольцев занял второе место, уступив лидерство Рамилю Файзрахманову из Республики Татарстан. Третье место досталось самарцу Валерию Скачкову, а Азат Шарафиев из Республика Татарстан стал четвертым.

Ранее сообщалось, что юная нижегородка Кристина Завиваева стала чемпионкой Азии по шахматам.

Кроме того, сообщалось, что в межнациональном турнире в Нижнем Новгороде сразились более 50 шахматистов.