Нижегородский шахматист Дмитрий Гольцев занял второе место на Чемпионате ПФО по блицу

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Воспитанник нижегородской спортивной школы №9, мастер ФИДЕ по шахматам Дмитрий Гольцев удостоился серебряной награды на Чемпионате ПФО среди мужчин по шахматам, быстрым шахматам, блицу, а таже решению шахматных композиций.
Как сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода, на блицтурнире чемпионата, который прошел в Набережных Челнах, четыре участника набрали по 8,5 очков из 11.
В связи с этим места распределили согласно коэффициентам спортсменов.
Таким образом, Дмитрий Гольцев занял второе место, уступив лидерство Рамилю Файзрахманову из Республики Татарстан. Третье место досталось самарцу Валерию Скачкову, а Азат Шарафиев из Республика Татарстан стал четвертым.
Ранее сообщалось, что юная нижегородка Кристина Завиваева стала чемпионкой Азии по шахматам.
Кроме того, сообщалось, что в межнациональном турнире в Нижнем Новгороде сразились более 50 шахматистов.
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