Субботники проходят во всех районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Во всех районах Нижнего Новгорода проходят субботники в рамках месячника по благоустройству.

Первый из 200 запланированных субботников прошел в Автозаводском районе. Коммунальщики приводят в порядок прибордюрные полосы, моют ограждения безопасности и шумозащитные экраны. С остановочных комплексов смываются пыль и остатки объявлений, собирается мусор с газонов. Начался ремонт детских и спортивных площадок. Кроме того, накануне Дня Победы будут отремонтированы 8 памятников и мемориалов героям ВОВ. В рамках благоустройства, в районе высадят 300 тыс цветов на площади более 8 тыс кв метров по 49 адресам, в том числе на благоустроенных по ФКГС общественных пространствах.

В рамках месячника по благоустройству в Нижегородском районе продолжается уборка мусора, очистка прибордюрной полосы от песка и грязи. Ведется ямочный ремонт, спиливаются аварийные деревья, восстанавливаются объекты благоустройства. По всему району рабочие очищают от пыли и грязи остановочные павильоны, убирают мусор с газонов на всех общественных пространствах, в том числе, благоустроенных по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

В Приокском районе дорожные рабочие также очищают прибордюрные полосы, моют остановочные павильоны и собирают мусор на газонах вдоль главных магистралей.

Аналогичные работы ведутся в Московском районе. Коммунальщики чистят обочины дорог, ливневки, остановочные павильоны. Кроме того, с газонов собирается весь мусор, подрядчики заменяют поврежденные урны, приводят в порядок детские площадки и общественные пространства, благоустроенные по ФКГС.

В Канавинском районе работы ведутся в дневное и ночное время. В рамках месячника по благоустройству дорожные рабочие очищают прибордюрные полосы, вывозят мусор, прометают тротуары. По улицам Архимеда, Украинской, Декабристов, в микрорайоне Сортировочный и поселке Володарского продолжается откачка воды.

В Сормовском районе коммунальщики убирают мусор,спиливают аварийные деревья, чистят прибордюрные полосы, моют и прометают дороги и тротуары.

В Советском районе в рамках месячника по благоустройству ведутся работы по сбору мелкого мусора и листвы с газонов, поливу проезжих частей. Также в районе приступили к обрезке сухих веток и спилу аварийных деревьев.

В Ленинском районе дорожные организации ведут работы по сбору мусора, дроблению сухих веток и очистке бортового камня. Планируется заменить поврежденные секции ограждений безопасности, урны и покрасить остановочные павильоны.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству.

Также сообщалось, что подготовка к открытию парков проходит в Нижнем Новгороде.