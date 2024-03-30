Ремонт тротуаров в рамках проекта "Вам решать!" начали в Сормове Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Сормовском районе Нижнего Новгорода в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" начали ремонтировать тротуары.

Как сообщает районная администрация, подрядчик уже ведет работы на пешеходной дорожке протяженностью 200 от дома 22А до дома 22/4 по проспекту Кораблестроителей.

Также планируется, что будут отремонтированы участки дорог на улицах Канавной, Балахнинской, Трансформаторной и в переулке Керамическом.

Кроме того, в рамках проекта будут установлены две детские площадки на ул.Чугурина у д. № 3 и возле 6 и 7 домов по ул.Шимборского.

Также новое резиновое покрытие будет уложено не детской площадке на ул. Федосеенко у д. 87. В школе №27 отремонтируют актовый зал, в школе №78 появится новая спортплощадка, а в школе № 183 проведут ремонт мини-стадиона.

Ранее сообщалось, что семь территорий благоустроят в Сормове в 2024 году по ФКГС.

Также сообщалось, что благоустроенные территории продолжают приводят в порядок в Нижнем Новгороде.