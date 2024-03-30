Благоустроенные территории продолжают приводят в порядок в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде продолжают приводить в порядок общественные пространства, которые были благоустроены в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Как сообщает пресс-служба администрации города, в рамках месячника по благоустройству по поручению мэра Юрия Шалабаева комплексная уборка проходит в Сормовском районе.
Особый акцент делается на общественные пространства, которые были благоустроены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
В частности, на проспекте 70 лет Октября работы ведутся ежедневно без выходных. В уборке задействовано 15 человек и 4 единицы техники.
В сквере с газонов убирается мусор, сметается листва, песок. Подрядчики чистят тротуары, детские и спортивные площадки. Кроме того, ведется прометание и промывка проезжей части, моются борта, ограждения и столбы.
Помимо этого у молодых деревьев и кустарников будут формироваться приствольные лунки, после чего специалисты проведут подкормку растений комплексными удобрениями. В дальнейшем планируется стрижка кустарников и посадка цветов.
Напомним, что до 30 апреля на сайте проходит голосование за территории, которые будут благоустроены в 2025 году.
Ранее сообщалось, что во всех районах Нижнего Новгорода проходят субботники.
Также сообщалось, что подготовка к открытию парков проходит в Нижнем Новгороде.
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