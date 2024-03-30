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Общество

Благоустроенные территории продолжают приводят в порядок в Нижнем Новгороде

09 апреля 2024 16:21  [33] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжают приводить в порядок общественные пространства, которые были благоустроены в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как сообщает пресс-служба администрации города, в рамках месячника по благоустройству по поручению мэра Юрия Шалабаева комплексная уборка проходит в Сормовском районе.

Особый акцент делается на общественные пространства, которые были благоустроены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

В частности, на проспекте 70 лет Октября работы ведутся ежедневно без выходных. В уборке задействовано 15 человек и 4 единицы техники.

В сквере с газонов убирается мусор, сметается листва, песок. Подрядчики чистят тротуары, детские и спортивные площадки. Кроме того, ведется прометание и промывка проезжей части, моются борта, ограждения и столбы.

Помимо этого у молодых деревьев и кустарников будут формироваться приствольные лунки, после чего специалисты проведут подкормку растений комплексными удобрениями. В дальнейшем планируется стрижка кустарников и посадка цветов. 

Напомним, что до 30 апреля на сайте проходит голосование за территории, которые будут благоустроены в 2025 году.

Ранее сообщалось, что во всех районах Нижнего Новгорода проходят субботники.

Также сообщалось, что подготовка к открытию парков проходит в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект Сормовский район
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