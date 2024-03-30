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Общество

Продажу вейпов могут запретить в России

10 апреля 2024 15:30  [103] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

В Госдуме подготовлен проект закона о запрете продажи вейпов в России, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, в работе над документом участвовали фракции ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди".  

Ожидается что в ближайшее время законопроект будет рассмотрен на одном из пленарных заседаний нижней палаты российского парламента.

По словам одного из авторов проекта закона, депутата Ярослава Нилова, запрет необходим из-за слишком сильного вреда электронных сигарет на здоровье человека.

Парламентарий также отметил, что культуру вейпов России навязали извне. По статистике, все больше молодых людей с каждым годом увлекается данной привычкой.

По мнению депутата, запрет электронных сигарет также актуален и в связи с демографической ситуацией в стране.

Наркологи отмечают, что курение вейпов может провоцировать различные онкопатологии.

Вместе с тем, эксперты не исключают, что торговля вейпами в случае принятия данного закона станет нелегальной, но полностью не прекратится.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ поддержала идею создания министерства по делам молодежи.

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Теги:
Законопроекты
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