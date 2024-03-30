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Политика

Госдума РФ поддержала идею создания министерства по делам молодежи

09 апреля 2024 18:15  [100] Политика

Фото: сайт Госдумы РФ

Госдума РФ поддержала идею создания специального министерства по делам молодежи и воспитанию подрастающего поколения, сообщает телеканал "360".

Как показывают данные опроса, проведенного в 2022 году среди российских школьников, почти две трети из них назвали себя патриотами. Но при этом 46% подростков в будущем не исключили отъезд из страны.

В связи с этим депутаты полагают возможным создать министерство, которое будет включать в себя функции по воспитанию патриотизма у молодежи.

Ряд экспертов считают, что новая государственная структура может появиться на базе Росмолодежи, с разделением функций между другими министерствами, такими как Минпросвещения, Минспорта и Минкультуры.

Отмечается, что создание нового министерства может начаться уже в мае текущего года, во время формирования нового состава Правительства РФ.

Ранее сообщалось, что круглый стол "Быть знаменитым - некрасиво? Личный бренд и этика" прошел в КУПНО.

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Теги:
Молодежь Патриотизм
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