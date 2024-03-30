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Общество

Школа креативных индустрий проведет в Нижнем Новгороде День открытых дверей

10 апреля 2024 16:23  [41] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

День открытых дверей пройдет в Школе креативных индустрий в Нижнем Новгороде 14 апреля в 12.00 на ул. Варварской, д. 3в.

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, принять участие в мероприятии приглашаются дети в возрасте 12-17 лет и их родители. 

Во время мероприятия пройдет встреча с преподавателем ННГУ им. Н.И Лобачевского и студии интерактивных цифровых технологий Сергеем Жоховым, портретным фотографом Андреем Репиным, преподавателем студии видеопроизводства Станиславом Махаловым, преподаватель студии анимации и 3D-графики Ольги Михайловой.

Кроме того, гостей ждет презентация Школы креативных индустрий, экскурсия по классам, а также небольшие интерактивные занятия.

В рамках Дня открытых дверей у желающих будет возможность записаться на участие во вступительной кампании 2024/25 учебного года, которая начнется 15 мая. 

Поступление в ШКИ будет состоять из двух этапов. Первый этап начнется  15 мая и продлится до 14 июня. В это время будет идти прием документов, заполнение анкет и запись видеовизиток. Более подробную информацию по вступлению можно найти на сайте  в разделе "Для поступающих".   

Напомним, что Школа креативных индустрий в Нижнем Новгороде открылась в конце августа 2023 года. В настоящее время в школе занимается 60 ребят из первого потока. Нижегородская ШКИ действует на базе Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева. Школы креативных индустрий создаются по всей стране в рамках федерального проекта "Придумано в России". С 2020 года открыто более 60 Школ креативных индустрий в различных регионах, 16 из них действует на территории Приволжского федерального округа.

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Теги:
Креативные индустрии Образование
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