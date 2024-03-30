Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2024 19:10  [75] Российский экологический оператор назвал основные задачи ФГИС "Экомониторинг"
10 апреля 2024 18:35  [100] Команда Княгининского IT-куба стала победителем Национального чемпионата по робототехнике
10 апреля 2024 18:26  [101] Медиаконтент о Нижнем Новгороде на английском, арабском и китайском языках создадут в ННГУ
10 апреля 2024 18:13  [120] Еще 24 земельных участка освободились от воды в Нижегородской области
10 апреля 2024 17:35  [132] Главный судебный пристав Нижегородской области лично проконтролировал исполнение решения суда
10 апреля 2024 17:21  [119] Нижегородские аграрии приступили к весенним полевым работам
10 апреля 2024 17:11  [134] Мининский университет в третий раз выиграл грант на подготовку вожатых
10 апреля 2024 16:23  [128] Школа креативных индустрий проведет в Нижнем Новгороде День открытых дверей
10 апреля 2024 16:12  [141] Трехзвездночная гостиница "Шухов" откроется в Выксе
10 апреля 2024 15:50  [149] ЗСНО станет главной площадкой Нижегородской области по проведению "Тотального диктанта"
Общество

Еще 24 земельных участка освободились от воды в Нижегородской области

10 апреля 2024 18:13  [120] Общество

По данным на 10 апреля, от воды в регионе освободились 24 приусадебных участка в трех муниципальных округах.

Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, это участки в СНТ "Гагарин" (Саров), п. Анненковский Карьер (Вадский муниципальный округ) и в рабочем поселке Шатки.

Вместе с тем, в связи с подъемом уровня воды в Оке и Ветлуге произошло подтопление двух участков дорог в Павловском и Воскресенском муниципальных округах. Оба участка находятся в низине и входят в перечень ежегодно попадающих в зону возможного подтопления. Жизнедеятельность населения не нарушена. 

Из 12 затопленных низководных (ежегодно затапливаемых) мостов у восьми наблюдается снижение уровня воды.

Как отмечают в региональном МЧС, паводок на территории Нижегородской области развивается в соответствии с прогнозом. Чрезвычайных ситуаций, не зарегистрировано. На контроле Главного управления МЧС России по Нижегородской области находятся 25 ситуаций в 16-ти муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что деревня Мамакино частично отрезана половодьем от "большой земли" в Нижегородской области.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Паводок
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph