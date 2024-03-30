Еще 24 земельных участка освободились от воды в Нижегородской области Общество

По данным на 10 апреля, от воды в регионе освободились 24 приусадебных участка в трех муниципальных округах.

Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, это участки в СНТ "Гагарин" (Саров), п. Анненковский Карьер (Вадский муниципальный округ) и в рабочем поселке Шатки.

Вместе с тем, в связи с подъемом уровня воды в Оке и Ветлуге произошло подтопление двух участков дорог в Павловском и Воскресенском муниципальных округах. Оба участка находятся в низине и входят в перечень ежегодно попадающих в зону возможного подтопления. Жизнедеятельность населения не нарушена.

Из 12 затопленных низководных (ежегодно затапливаемых) мостов у восьми наблюдается снижение уровня воды.

Как отмечают в региональном МЧС, паводок на территории Нижегородской области развивается в соответствии с прогнозом. Чрезвычайных ситуаций, не зарегистрировано. На контроле Главного управления МЧС России по Нижегородской области находятся 25 ситуаций в 16-ти муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что деревня Мамакино частично отрезана половодьем от "большой земли" в Нижегородской области.