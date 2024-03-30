Сто лучших добровольцев смогут сопровождать Парад Победы в Нижнем Новгороде

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Сто лучших добровольцев смогут принять участие в сопровождении Парада Победы 9 мая в Нижнем Новгороде.
Как сообщает НРО ВОД "Волонтёры Победы", отбор добровольцев пройдет на конкурсной основе.
Принять участие в отборе может любой житель Нижегородской области старше 18 лет, знающий историю Великой Отечественной войны и желающий сохранить память о Победе. Зарегистрироваться и подать заявку необходимо до 19 апреля включительно на сайте. После чего претендента ждет собеседование с представителями движения и обучение.
Волонтёры на Параде Победы будут нести несколько функций, среди которых сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны, помощь организаторам на площадках, встреча гостей, помощь в навигации и оказание помощи в зонах КПП.
По сложившейся традиции, добровольцы в Нижегородской области станут соорганизаторами целого ряда важных мероприятий к 9 Мая. Это акции "Фронтовые бригады", "Вагон Победы", "Георгиевская лента", а также международный субботник, проект "Сад памяти" и многие другие.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появилась программа ресурсной поддержки для добровольцев.
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